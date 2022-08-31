Erdoğan: Bize düşman olanların korkulu belasıyız

Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bugün de Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet mutluluklarına şahitlik etmek üzere bir aradayız.

-Denizcilerimiz Barbaros'un izinde Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve kendilerine görev verilen her yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletimizin emanetini en yüksekte tutmaktadır.

-15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan Hava Kuvvetleri kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdi.

-Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.

-Bizim geleneğimizde ordu, milletin bekasının teminatı olan bir kurumdur.

-Yeniçeriler Bektaşi ocağında yetişiyor, yoğuruluyordu. Karacılarımız besmele eşliğinde "Allah Allah" nidalarıyla düşmanın üzerine yıldırım gibi inmektedir.

-Dünyanın gerisinde kalan bir eğitim sistemiyle değil, önünde giden bir eğitim sistemiyle sadece kendimizin değil, dostlarımızın da ihtiyacını karşılıyoruz.

-Kışla camilerinin kapatılması ve asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri olarak tamamen geçmişte kalmıştır.

-Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız.

-Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın 4 bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız.

-Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan gürültülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet farkındayız.

-Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınıp küçük oyunlarla sömürülen bir ülke değiliz. Artık biz, dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlar sebebiyle hayranlıkla bakan bir ülke de değiliz. Onlar geçti, tarih oldu.