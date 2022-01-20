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TIMETURK / POLİTİKA / ''Erdoğan, Berat Albayrak'ı yeniden bakan yapacak'' iddiası

''Erdoğan, Berat Albayrak'ı yeniden bakan yapacak'' iddiası

CHP'li Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden bakan yapılacağını iddia etti.

3 Saat Önce
2022-01-20 07:57:47
''Erdoğan, Berat Albayrak'ı yeniden bakan yapacak'' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Toplantımıza Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi, borsayı, fiyatları etkileyen ve yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan açıklamalarıyla, talimatlarıyla başlamak isteriz" sözleriyle açıklamalarına başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün iktidar partisi temsilcilerinin hatalarından ders alacağı, yanlış mesajlar vermeyeceği bir güne başlamayı umuyoruz. Ancak AKP cephesinde değişen bir şey yok. Tayyip Erdoğan, kendine özgü ekonomi hipotezini ısrarla savunmaya devam ediyor.

Geçen sene eylül ayında Türkiye'nin felaket senaryosu olan 10 liralık dolar, 12, 13, 14, 16 lira… Bir gece 18 liraya kadar geldi ve oturdular şöyle bir şey söylediler: ‘Siz yine faiz vermiyoruz deyin ama örtülü bir faiz verelim.

Bu faizi zenginlere verelim, bedelini de vatandaşın sırtına yükleyelim'. Dolar 18 liradan 12-11,5'a düştüğünde, ‘Birkaç güne 10 liranın altına düşecek ve orada normal bir seyre kavuşacak' diyordu.

Şu anda dolar 14 lira sınırındadır. Hiç öyle 10 liranın altına düşmedi. Şimdi 14 lira sınırındadır. 10 lira bu ülkenin felaket senaryosuyla yüzde 40 üstündeyiz."

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı yeniden bakan yapmak için kolları sıvadığını iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki yere ayrılacağını Berat Albayrak'ın böylece yeniden kabineye getirileceğini ileri sürdü. .

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