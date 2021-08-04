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TIMETURK / POLİTİKA / Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

1 Gün Önce
2021-08-04 18:10:48
Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

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Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.

Erdoğan ile Bahçeli daha önce de 18 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nde, 20 Temmuz'da ise  KKTC ziyaretinde bir araya gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

ibrahim

Ya şu ittifak bitseydi de bir rahatlasaydik.. bahçeli ve soyluyu görünce üzerime bir gerginlik hakim oluyor, heriflerin dünyasında her an bir beka devletin geleceği tehlike altında. Daha dün ağza alınmayacak sözleri söyledikleri adamın karşısında el pençe divan durmaları ise midem de sızıya sebep oluyor.

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