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Erdoğan azınlık cemaati temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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06.05.2021 00:49:17
Erdoğan azınlık cemaati temsilcileriyle buluştu

Çankaya Köşkü'nde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcilerle bir araya geldiği iftarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bulundu. Yemeğe katılanlar arasında şu isimler vardı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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