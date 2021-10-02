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Erdoğan: Asiltürk'ün bu ülkeye çok büyük emekleri geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesine katıldı.

3 Saat Önce
2021-10-02 13:43:04
Erdoğan: Asiltürk'ün bu ülkeye çok büyük emekleri geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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