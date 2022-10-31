''Erdoğan aday olmamdan korkuyor'' diyen Kılıçdaroğlu’na Ahmet Hakan'dan tepki!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptıığı açıklamada "Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor" ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini köşesine taşıdı.

Hakan, bugünkü köşe yazısının "Büyük bir şaka" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"En son şöyle demiş Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor.'

Bu tür durumlarda aklıma hep Enis Batur'un bir kitabının adı gelir. Adı şöyledir o kitabın:

'Amerika büyük bir şaka sevgili Frank ama ona ne kadar gülebiliriz?'

Kemal Kılıçdaroğlu da gitgide daha çok büyük bir şakaya dönüşmekte.

İşin bu noktasında Enis Batur'un sorusunu devreye sokalım: Fakat sevgili Frank... Ona ne kadar gülebiliriz?" .