Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak ona destek veriyor. Doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan, 2023’te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor' dedi.

Selvi, 'Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek ve 2023 stratejisi' başlıklı köşe yazısında "Dolar 25 liraya, 30 liraya çıkacak diye kampanya yapanlar, yeni ekonomi politikasının devreye girmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradılar" ifadelerini kullandı.

Dolar düştünce 'olumlu hava oluştuğunu' belirten Selvi, Erdoğan, yeni ekonomi programının bekleneni vermemesinden dolayı rahatsız olduğu iddialarını da yalanladı.

Selvi, Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı cumhurbaşkanı adayı ve HDP üzerinden köşeye sıkıştırmaya başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ayrışma daha tam olarak su yüzüne çıkmadı. Millet İttifakı'nda asıl kriz cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde yaşanacak. Bakmayın şimdilik sadece peşrev faslındayız, henüz güreş başlamadı" diye yazdı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde PKK karşıtlığını ve milliyetçilik kartını kullanacağını öngörmek mümkün. Doğru bir strateji. Ama kritik bir nokta var. AK Parti, Kürtlerin en çok oy verdiği ikinci parti. Erdoğan, Kürt sorununun çözümünde okyanusları aşmış bir lider. Kürt sorununun çözümünde çok önemli kazanımlar sağladı. Ancak bu stratejiyi uygularken kullanılacak dil çok önemli olacak. Kürtleri ve Kürt meselesini sahiplenen bir dil kullanılması gerekiyor. Bunu neden ifade etme gereği duydum? İstanbul seçimlerinde bu yönde yanlışlar yapıldı. Sonuç ortada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan zaman zaman çok sert konuşan bir lider. “Öfke bir hitabet sanatıdır” demişti. Ama bu kez esprili bir dil kullandı. “Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor” dedi.

Aslında Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini düzünden okursanız, ne kadar nefret ettiğini düşünebilirsiniz. Hatta en son destek vereceği kişi Kılıçdaroğlu diye düşünebilirsiniz. Ama ben o kanaatte değilim. O nedenle yazımın başlığını, “Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek” diye verdim. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona destek veriyor. Doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan, 2023'te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor. Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.