Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa ne yapacak?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ne yapacaklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

"Altılı Masa uzun ömürlü olamayabilir gibi bir düşünce oluyor bizde. Seçime doğru dağılabilir. Biz her iki ittifaka da eşit mesafede olduğumuz ve seçimlere kendi başımıza gittiğimiz için bir taraf dağıldığında sevinecek ya da üzülecek bir durumumuz yok" diyen Erbakan, "Biz kendi çalışmamıza bakıyoruz 300 bine yakın üyemizi 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda biz ittifakımızı milletle yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Yeniden Refah'a oy verenler hangi tarafa yönelir? sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin' diyeceğiz ama ikinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz." .