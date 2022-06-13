Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında çekişme var; 6'lı masa bu haliyle millete ümit vermekten uzak bir noktaya geldi' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masada yer alan parti liderlerinin şimdiden çıkar çatışmasına düştüklerini öne sürerek, “Masanın öncüsü niteliğindeki CHP ile İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanları arasında çekişme var ve partinin diğer mensupları tarafından yapılan açıklamalarla bu çekişme açık bir şekilde gözüküyor” dedi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Denizli İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde konuştu. Muhalefet partilerinin milletin dertlerine çözüm bulmaktan uzak olduğunu ifade eden Erbakan, özellikle 6'lı masanın kamuoyuna yansıyan açıklama ve tavırları ile masadaki partilerin şimdiden çıkar çatışmasına düştüklerini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Erbakan, “Masanın öncüsü niteliğindeki CHP ile İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanları arasında çekişme var ve partinin diğer mensupları tarafından yapılan açıklamalarla bu çekişme açık bir şekilde gözüküyor. CHP lideri kendisi aday olmak isterken, İYİ Parti başka birisini aday yapmak istiyor. Altılı masadaki bu yemekli toplantılar çekişmeler, sürtüşmeler bu haliyle millete ümit vermekten uzak bir noktaya gelmiştir. ‘Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışı ile bir araya gelmiş görüntüsü vermektedir. Masadakilerden hiçbirinin, ülkenin hangi meselesini nasıl çözüleceğine dair projelendirilmiş çalışmaları yok. Kaynak paketleri yok. Bu ekonomik krize nasıl çözüm bulacaklarına dair bir proje ortaya koyamamaktadırlar. ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' söylemi geçim sıkıntısıyla boğuşan, elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşı hiç mi hiç ilgilendirmemektedir” diye konuştu.

Erbakan, 6'lı masanın söylem ve tavırlarının vatandaşa ümit vermekten uzak olduğunu kaydederek, “Böyle bir noktada milletimiz üye sayılarımızdan da görüldüğü gibi akın akın umut olarak çare olarak gördüğü Yeniden Refah Partisi'ne gelmektedir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmaktadır. Biz Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz, hikâye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız. Bizim her yıl 150 milyar dolar üretecek Milli Kaynak paketlerimiz hazır. Biz çözüm üreteceğiz, çare olacağız” dedi. .