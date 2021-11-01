Erbakan’dan siyasetçilere eleştiri: Konuşmaları Hazreti Ömer, icraatları turist Ömer

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, 'Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' dedi.

“İktidara geldiğimizde önce imtiyazlılar değil, önce millet, önce ezilenler diyeceğiz” diyen Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, siyasetçileri eleştirerek, "Konuşmaları Hazreti Ömer, icraatları turist Ömer" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bolu Ahmet Solmaz Baysal Öğretmen Evi'nde düzenlenen Bolu 1. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongre öncesi esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Erbakan, Öğretmen Evi'nde yaptığı açıklamada bütün zorluklara, engellere rağmen kısa sürede hem Bolu'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında bu noktaya gelmelerinin şerefli davalarının bereketi dolayısıyla olduğunu söyledi.

İtalyan Senatosu'na Teşekkür Etti

Kongrede konuşmasının başında İtalyan senatosuna teşekkür ederek başlayan Fatih Erbakan, "İtalya senatosu 2 gün önce LGBT haklarıyla ilgili bir yasa tasarısını 154'e karşı 131 oyla reddetti. Bundan dolayı İtalyan senatosunu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Rusya, Ermenistan bunların hepsi bu sinsi sözleşmeye karşı çıkıyor, iptal ediyor. Şimdi bu gerçeklerle birlikte Türkiye'deki İstanbul Sözleşmesi meraklısı gafillere de duyuruda bulunuyoruz. Kendinize gelin. Aklınızı başınıza toplayın. Allah gerçekleri, doğruları görmeyi onlara da nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Konuştuğunu Yapan Erbakan

Millî Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı hasret ve özlemle andığını söyleyen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Erbakan, "Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. 'Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan Hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Neden? Çünkü Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı, konuştuğunu yapardı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bugün ne söylüyorsak söylediğimizi yapacağız." diye konuştu.

Doğruya Doğru, Yanlışa

Yanlış Demeye Devam Edeceğiz

Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana "doğruya doğru, yanlışa yanlış" dediğimizi vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti'nin yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik, kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının engellenmiş olması, hukuken bunun altyapı güvencesi ortaya konulmamış olsa da uygulama itibarıyla bu çağ dışı yasağın kaldırılması... Ayasofya'nın açılması noktasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik, teşekkür ettik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, gerçekten de bizleri memnun etti. Teşekkür ve tebrik ettik."

Muhalefete Eleştiriler

Konuşmasında muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Fatih Erbakan, “Bu malum muhalefetin içinde 20 sene evvel 28 Şubat olaylarında tanklara selam duranlar var. Bunları siz de biz de çok iyi biliyoruz. İsmini vermeye gerek yok. Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var bu malum muhalefet partilerinin içerisinde. Bunların içinde ekonomiden sorunlu devlet bakanı olduklarında yılda 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Yine bu muhalefetin içinde Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Bilderberg'de bu ülkeye hayır gelebilir mi? Bu muhalefetin içerisinde 17 sene evvel Irak'a ilk Amerikan bombası düştüğünde 6 milyar dolar kredimiz hazır diyebilecek zihniyette insanlar var” diye konuştu.

Önce İmtiyazlılar Değil

Önce Millet Önce Diyeceğiz

İktidara geldiğimizde borç faiz zam vergi ekonomisi yerine ihracat istihdam ve üretim ekonomisini hayata geçireceğimizi ifade eden Erbakan, “Kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynaklarımızı atanamayan öğretmenlerimiz, EYT mağdurlarımız, çiftçimizin köylümüzün borç faizlerinin silinmesi için ve vatandaşlarımızın banka borcunun faizlerinin silinmesi için kullanacağız. Yani önce imtiyazlılar, yandaşlar, holdingler değil önce millet önce ezilenler diyeceğiz." şeklinde konuştu.



Tek adayın yer aldığı 1. Bolu Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Sadettin Baskın, yeniden göreve getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.