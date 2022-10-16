Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kaçar gibi Amerika'ya gitti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 'Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu.' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nın bir otelde düzenlenen 2'nci Olağan Kongresi'nde, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yaralı işçilere şifa dileyen Erbakan, "Cenab-ı Allah bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın. Gerekli tedbirleri zamanında, yerinde bir şekilde almayı inşallah nasip eylesin" dedi.

Erkan, 6'lı masa"ya değinerek, şöyle devam etti:

"Altı tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay, kahve içiyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı, şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi? Hayır. Altı tane masa başında, bir tane de masanın altında HDP 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar, 6 aydan beri. Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika'ya gitti ve orada, Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor diyor ki, '8 saat neden ortadan kayboldunuz?' Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz?"

Başörtüsünün yasal teminat altına alınması gerektiğine işaret eden Erbakan, "70 sene başörtüsü düşmanlığı yapmış, başörtüsü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesine kadar başvurmuş, şimdi seçimlere 6 ay kala çıkmış 'Başörtüsüne yasal teminat olsun' diyor. Biz bu CHP'nin samimiyetine nasıl güvenebiliriz?" dedi.