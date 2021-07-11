Erbakan’dan iktidara uyarı: Gelin bu yanlıştan dönün

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Biz Erbakan Hoca'nın eski öğrencileri olarak mevcut iktidara, kardeşlik hukuku gereği kul hakkı konusunda hassas olmaları, bu yanlıştan dönmeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Bir kardeşin bir kardeşe yapacağı en önemli tavsiye, kul hakkını çiğnememesi konusunda uyarıda bulunmaktır. Biz, eski dostlar, eski Millî Görüşçüler, Erbakan Hoca'nın eski öğrencileri olarak mevcut iktidara, kardeşlik hukuku gereği kul hakkı konusunda hassas olmaları, bu yanlıştan dönmeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Fatih Erbakan, Balıkesir ili 1. Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.



Fatih Erbakan, konuşmasının başında Balıkesir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, merhum annesi Hatice Nermin Erbakan'ın da aslen Balıkesirli olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlere karşı büyük mücadele veren Balıkesirli kahramanları da rahmetle yâd ettiğini ifade etti.

“İktidara Düşmanlık İçin Değil Yanlıştan

Dönmeleri İçin Uyarıda Bulunuyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 'Siyaseti intikam almak için yapmadığımızı, milletin derdine derman olsun da kim olursa olsun anlayışında' hareket ettiğimizi belirterek, "Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz. Bu kardeşlik hukukunun gereğidir. Kul hakkı, tüyü bitmemiş yetimin, mazlumun hakkı, en çok dikkat etmemiz gereken konuların başında geliyor. Paylaşımda adaletin uygulanması biz Millî Görüşçülerin en tavizsiz olması gereken konudur. Bu uyarıları neden yapıyoruz? Birkaç örnekle açıklayalım:



“Bakınız Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı inşa edildi. Bu tren garını her zamanki 5 imtiyazlı holdingden 3 tanesi ortak olarak inşa etti. Bu tren garını inşa eden imtiyazlılara “2020 yılı için 5 milyon yolcu garantisi” verildi. Neredeyse Ankara'nın toplam nüfusu kadar yolcu garantisi… 2020 yılında bu garı kullanan yolcu sayısı 740 bin… Bu ne demek: ‘2020 yılında bu gardan geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parasını, hem de döviz kuru farkıyla birlikte, millet olarak 3 imtiyazlı holdinge biz ödedik' demek… " şeklinde konuştu.

“Kütahya Zafer Havalimanı Olsa

Olsa İmtiyazlıların Zaferidir!”

'Sadece bu değil ‘Kütahya Zafer Havalimanı' diye bir havaalanı yapıldı. Neyin zaferi bu? Olsa olsa imtiyazlı müteahhitlerin zaferi!' diyen Erbakan, 2020 yılı için Zafer Havalimanı'nı yapan firmaya verilen “1 milyon 279 bin yolcu garantisine karşın 2020 yılı için bu havaalanını kullanan yolcu sayısının da 7 bin 235 yolcu olduğunu ifade ederek uçmayan 1 milyon 272 bin yolcunun parasını imtiyazlı firmaya 83 milyon vatandaşın ödediğini söyledi.

“2021 Yılında 'İmtiyazlılara'

Ödenecek Garanti Para 31 Milyar TL”

2021 yılı için bu imtiyazlı holdinglere devlet bütçesinden ayrılan garanti paranın 31 milyar TL olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Yani 83 milyon vatandaş bu holdinglere bu sene kendi cebimizden “31 Milyar TL” para ödeyeceğiz… Bu imtiyazlı holdingler birer matbaa kurup gece gündüz para bassalar herhalde ancak bu kadar para basabilirlerdi! Burada bir diğer hayati konu da bütün bu anlaşmaların döviz cinsinden garantili olarak yapılması. Oysa 2018'de dövizle anlaşma-sözleşme yapmak yasaklanmıştı. Konutların, araçların satılacak ürünlerin fiyatlarının döviz cinsinden belirtilmesi yasaklanmıştı. O kurallar vatandaş için, imtiyazlılara gelince akan sular duruyor. Peki döviz üzerinden yapılmasının maliyeti ne? Bu imtiyazlı holdinglere sırf döviz kurundaki artış yüzünden ödediğimiz para tam 18 milyar dolar. Yani 150 milyar TL. Bu para ile zor durumdaki çiftçinin bütün borcu kapatılabilirdi." şeklinde konuştu.

“Fakirden Alıp Zengine Veren

Bu Sistemi Kaldıracağız”

'Bu değirmene su taşımak için 83 milyon vatandaşın zamlarla ve vergilerle limon gibi adeta suyunun sıkıldığını' ifade eden Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için “yüzde 15” oranında artış yapıldı. Böylece dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde, son 3,5 yılda elektriğe toplamda yüzde 122 oranında zam yapılmış oldu! Doğalgaz da yüzde 100 zamlanmış oldu. Ne manaya geliyor bütün bu anlattıklarımız? İmtiyazlı holdinglere milyar dolarlar aktarmak için, kendi çevresindekilere devletten 5 maaş, 11 maaş, 17 maaş verebilmek için, zamla vergiyle milletin suyunu çıkartmak, MKE'yi, TEİAŞ'ı, Tank Palet'i ne bulursa satmak. Bu değirmene su taşımak için, 83 milyonu sıkıp suyunu çıkartmak. Hayır bu böyle gitmez! Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp, zengine veren bu sistemi ortadan kaldıracağız…" dedi.

Tek liste halinde girilen kongrede İl Başkanı Fatih İnceboy yeniden seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.