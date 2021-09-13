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Erbakan'dan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa o Fatih Erbakan olması gayet doğaldır. Bir siyasi parti kuruluyorsa, seçime de giriyorsa bunun manası ben ülkeyi yönetmeye talibim demektir' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-13 09:20:48
Erbakan'dan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, soruları yanıtladı.

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulan soruya "İnsanlar bize söz veriyor dua ediyor. Bugün Konya sokaklarında gezdik. Aslında doğal bir anket yapmış olduk. Teşkilatlarımız ziyaretlerde bulunuyor.
Vatandaşlar bize diyor ki anket şirketlerinin Yeniden Refah Partisi seçeneğinin olmadığını söylüyor. Vatandaşlar, Yeniden Refah söylediğinde kararsızlara yazıldığını söylüyorlar. Biz çok ilgi görüyoruz. İnşallah bu seçime de sandığa da yansır. Yeniden Refah Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa o Fatih Erbakan olması gayet doğaldır. Bir siyasi parti kuruluyorsa, seçime de giriyorsa bunun manası ben ülkeyi yönetmeye talibim demektir. Cumhurbaşkanlığı yaparım, yaparsam da faydalı olurum demektir. Tabii ki bu ihtimaller var. Şahsımızın illa Cumhurbaşkanı adayı olmasından ziyade, anlattığımız projeler, atılacak adımlar uygulanacaksa bunu ha Ahmet uygulamış ha Mehmet uygulamış. O noktada bir ittifakın içerisinde anlaşılırsa o zaman o uygulayacak kişinin şahsı çok önemli değil. Ama öyle bir şey olmazsa Milli Görüş projelerinin uygulanması için Cumhurbaşkanı adayı olabiliriz" diye konuştu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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