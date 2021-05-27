Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Türkiye'nin gündemini meşgul eden Sedat Peker iddialarına ilişkin, halkın asıl gündeminin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu hatırlatarak, iddiaların ciddi olduğunu ve mutlaka araştırılması gerektiğini, her şeyde olduğu gibi bu yaşananların da dış güçlere bağlanmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

27 Mayıs'ın arkasında ABD vardı

27 Mayıs askeri darbesini yıldönümünde darbelerden en çok mağdur olan siyasi hareketin Milli Görüş olduğunu hatırlatan Genel Başkanı Erbakan, 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin arkasındaki gücün ABD olduğunu yineledi ve bir daha demokrasi dışı halkın iradesini hedef alan olayların yaşanmaması için dua etti.

Halkımız borç ve faiz batağında

Erbakan halkın asıl gündeminin geçim sıkntısı ve işsizlik olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de Pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir yıllık sürede hane halkının kredi kartı borçları %47 arttı. Hane halkının bankalara, finans kuruluşlarına toplam borcu ise %36 artışla 899 milyar TL'ye ulaştı. Yani diğer bir deyişle 83 milyon vatandaşın bankalara, finans kuruluşlarına borcu 100 milyar doları aştı. Bu da iktidarın salgın süresince desteksiz bıraktığı, hiçbir nakdi katkı sağlamadığı milyonlarca insanın, hayatını ihtiyaç kredisi çekerek, kredi kartıyla borçlanarak sürdürdüğünü, kirasını, faturasını, yeme-içme ihtiyacını yani en temel ihtiyaçlarını faizli borçla karşılamaya çalıştığını gösteriyor. 83 milyonluk ülkede 34,5 milyon kişi kredi borçlusu durumunda. Sektörler ve işletmeler açısından da tablo çok farklı değil. Pek çok sektörde şirketler, işletmeler kredi ve borçla ayakta duruyor. Krediler yapılandırılarak, yeni çekilen kredilerle önceki kredi kapatılarak, kredi kartı borçları ihtiyaç kredisi çekilip ödenerek bireyler yaşamaya, işletmeler kendilerini yüzdürmeye çabalıyor."

Genç işsizlik alarm veriyor

Türkiye'nin dünyanın en yüksek genç işsizlik oranına sahip ülkelerinden bir tanesi haline geldiğini söyleyen Erbakan, "Artan nüfusuna, gençlerine iş-istihdam imkanı oluşturmanın bir ülkenin en önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu söyledik… Şimdi de yeni bir istatistik daha ortaya konuldu. Türkiye, OECD ülkeleri içinde gençleri en çok ‘boşta gezen' ülke. Türkiye ne eğitim alan ne de istihdamda olan, yani okumayan ve çalışmayan, ‘boşta gezen' gençlerin oranında % 28.8 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Bu düzeyde bir boşta gezen genç oranı maddi ve manevi açıdan yıkıcı sonuçlar doğuracak çok sayıda sosyal, toplumsal problemlere yol açma potansiyeli taşır." ifadelerini kullandı.

İktidarın AB hayali son buldu, çözüm D-8'i canlandırmak

Avusturya'nın İsrail'e verdiği destekten de bahisle Erbakan, "Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak açık bir şekilde İsrail'e destek verildi. Gözlerimizle gördük. Başbakanlık binası üstünde Avusturya bayrağı ile İsrail bayrağı yan yana göndere çekilmiş. Yine bu olay bizzat Merhum Erbakan Hocamızın ifade ettiği, "Siyonizm bir timsah ise, bu timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi AB, gövdesi Müslüman ülkelerdeki işbirlikçiler, kuyruğu ise İsrail'dir" diye tanımlama yapmıştır. Bu olay tanımlamanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor'. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda (AP) öteden beri tartışılan “Türkiye Raporu” da kabul edildi biliyorsunuz. AP'nin tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı statüsü gereği tavsiye niteliğinde olduğundan bu aşamada somut bir sonuç doğurması söz konusu değil, Ancak bu çağrı AB komisyonu ve AB Liderler Zirvesi'nde gündeme alınarak kabul edilirse üyelik müzakerelerinin kesilmesi ya da tümden sonlandırılması mümkün olabilir. Böylelikle iktidarın yıllardır büyük bir coşkuyla sarıldığı bir dalın daha hayal olduğu ortaya çıktı. Sadece tek başına bu olay dahi iktidarın sürekli tekrarladığı “Geleceğimizi AB'de görüyoruz” sözünü sorgulaması için yeterli bir sebeptir. Tüm bu ibretlik olaylar karşısında asıl yapılması gereken ise; Hükümet'in 19 senedir adeta rafa kaldırdığı D-8 Organizasyonu'nu canlandırmak, güçlendirmek ve bir an önce D-60 adımını atmak için çaba göstermektir." dedi.

Erken seçime gidip halkımızı Milli Görüş zihniyeti ile buluşturmalıyız

Bir gazetecinin erken seçim sorusunu üzerine Erbakan "Erken seçimin bir an evvel olmasını ve milletimizin Milli Görüş iktidarı ile buluşmasını istiyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi halkımız için tablo giderek ağırlaşıyor. Milli Görüş'ün ekonomi politikasını ortaya koyup borç faiz zam ekonomisi yerine üretim istihdam ihracat ekonomisi borçla faizle değil milli kaynaklarımızla kaynak üretecek bir yönetimin gelmesi lazım.

Sedat Peker iddialarına cevap: Her şeyi dış güçlere bağlamak olmaz

Türkiye'de gündemi meşgul eden Sedat Peker iddialarına ilişkin de soruyu yanıtlayan Erbakan, "Bir defa iddialar çok ciddi. İddialarda söz konusu olan kişiler önemli ve kritik görevlerde. kamuoyu ve toplumun da bu konuya ilgisi çok yüksek. Dolayısıyla bu iddiaları göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. En başta bu iddiaları araştırılmasının Ak Parti'nin istemesi lazım. Çünkü töhmet altında kalıyorsunuz. Tabii konuyla ilgili Meclis'e gelen araştırma komisyonu kurulması teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilmesi de bizleri şaşırtmadı. Ayrıca her olayı da dış güçlere bağlamamak lazım. Dış güçlerin size operasyon yapması için onların oyununu bozmanız lazım. Hangi noktada dış güçlerin ajandasına aykırı hareket ettiniz? Kürecik'te radar sistemi kur diyorlar kuruyorsunuz, Afganistan'a asker gönder diyorlar gönderiyorsunuz? 19 yılda 530 milyar dolar borç faizi haraç ödüyorsun. Dolayısıyla artık Her şeyi dış güçlere bağlamanız toplum tarafından da hoş karşılanmıyor." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.