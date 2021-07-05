DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Putin’in ‘Esed’siz Suriye’ planı
MKE AŞ'den Ürdün’e teknoloji transferi
Muazzez Ersoy kimdir? Kaç yaşındadır?
İngiliz profesör, bazı çocukların okuldan kaçmak için kullandıkları hileyi ortaya çıkardı
WhatsApp silinin mesajları geri getirme
27 yıllık serüven sona erdi: Jeff Bezos Amazon'a veda etti
Taliban’dan ülkede kalacak yabancı askerlere tehdit gibi uyarı
'Tosuncuk'un neden sorguda olduğu ortaya çıktı
PKK'lılar 'firar hakkı' istemiş, Gara bölgesinde yeni gelişme
Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı
ANALİZ: Türk nihilizmi, muhafazakâr sekülerleşme...
Kademe kademe öğretmen temmuz zammı? Derece ve kıdeme göre 2021 temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Fahrettin Koca aşılama takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Türkiye aşılamada ne durumda?
Savcı, Muharrem İnce'ye siyaset yasağı istedi
ANALİZ: Çin istihbaratının yükselişi

Erbakan: Çiftçiye madalya takmak gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini savunarak, 'Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir' ifadelerini kullandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 12:06:05
Erbakan: Çiftçiye madalya takmak gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve ithalat öncelikli politikalar nedeniyle Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini savunarak, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Üretim Girişimi Polatlı Buğday Ekimi" projesi kapsamında geçen yıl kasım ayında ekimi yapılan arazideki buğdayın hasadı etkinliğinde partililer ve çiftçilerle buluştu.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 30 dönümlük bir tarladan hasat edilen buğdayın kazancının aylık bazda asgari ücretin yarısı dahi etmediğini gördüklerini dile getirdi.

Halihazırdaki girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle Türkiye'de tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördüklerini söyleyen Erbakan, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"En iyi ihtimalle, 30 dönümlük tarlada yapılan tarımın, ekimin, biçimin, hasadın sonunda, ekim, kasım ayından bu yana 9-10 aylık emek ve uğraşın sonunda elde edeceğimiz gelir aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Elde edilen buğdayın yanında samanın da değerini katmanıza rağmen maliyeti düştüğünüz zaman yıllık 7 bin 200 lira gibi bir gelir elde ediliyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH