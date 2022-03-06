Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı

Son dönemde yapılan zamlara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Artık bıçak kemiğe dayandı. Millet için deyip milleti yoran, verdiğini söyleyip aslında fazlasıyla alanların gitme vakti geldi.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde yapılan zamlara tepki gösterdi.

Erbakan, bıçağın kemiğe dayandığını belirtti ve AK Parti için iktidardan gitme vaktinin geldiğini kaydetti.

“VERDİĞİNİ SÖYLEYİP ASLINDA FAZLASIYLA ALANLARIN GİTME VAKTİ GELDİ”

Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan son zamlardan sonra, 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 1000 lirayı geçti. Bazı internet siteleri ev ya da otomobil satışlarında olduğu gibi 36 taksitle ayçiçek yağı satışına başladı.

Yağların marketlerde zincirle bağlanmasından, bebek mamalarına alarm takılmasından sonra bunu da gördük.

Yine son gelen zamlarla benzin ve mazotun litre fiyatı 20 liraya dayandı. Bir asgari ücretle 4 teneke ayçiçek yağı, en düşük memur maaşıyla da 5 depo benzin ancak alınabiliyor.

Artık bıçak kemiğe dayandı. Millet için deyip milleti yoran, verdiğini söyleyip aslında fazlasıyla alanların gitme vakti geldi.”

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