DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu: 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız, Ethem Sancak da oligark'
Kardeşlerim 42. bölüm tek parça izle | Atv Kardeşlerim son bölüm özeti | 'Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…'
'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'
İslam Memiş’ten çarpıcı iddia! Elon Musk'ı ekarte edecekler
TOKİ'ye borçlarını kapatacaklar için indirim kampanyası
Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti
Fenerbahçe’den '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı
Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı
Putin nerede hata yaptı?
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Elon Musk'tan ''Rusya'' çağrısına yanıt: Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, Filistinlilere silah çekti
Nisan tatili ne zaman? Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar nisan ayında kapanacak mı?
Trafikte çekiçli saldırı dehşeti!
Melih Gökçek ile Ümit Özdağ arasında 'cenaze namazı' tartışması

TIMETURK / POLİTİKA / Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı

Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı

Son dönemde yapılan zamlara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Artık bıçak kemiğe dayandı. Millet için deyip milleti yoran, verdiğini söyleyip aslında fazlasıyla alanların gitme vakti geldi.” dedi.

1 Saat Önce
2022-03-06 15:43:11
Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde yapılan zamlara tepki gösterdi.

Erbakan, bıçağın kemiğe dayandığını belirtti ve AK Parti için iktidardan gitme vaktinin geldiğini kaydetti.

“VERDİĞİNİ SÖYLEYİP ASLINDA FAZLASIYLA ALANLARIN GİTME VAKTİ GELDİ”

Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan son zamlardan sonra, 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 1000 lirayı geçti. Bazı internet siteleri ev ya da otomobil satışlarında olduğu gibi 36 taksitle ayçiçek yağı satışına başladı.

Yağların marketlerde zincirle bağlanmasından, bebek mamalarına alarm takılmasından sonra bunu da gördük.

Yine son gelen zamlarla benzin ve mazotun litre fiyatı 20 liraya dayandı. Bir asgari ücretle 4 teneke ayçiçek yağı, en düşük memur maaşıyla da 5 depo benzin ancak alınabiliyor.

Artık bıçak kemiğe dayandı. Millet için deyip milleti yoran, verdiğini söyleyip aslında fazlasıyla alanların gitme vakti geldi.”

Ekran Resmi 2022-03-06 15.45.49 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş