Erbakan: AK Parti’den uzaklaşanlar bir şartla bize geliyor

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, “Son zamanlarda partimize katılanlar, yeni üyelerimizden yüzde 60-70’i AKP’den kopan vatandaşlarımız. Gelenler de, ‘Biz zaten AKP’den kopup geldik, eğer Cumhur İttifakı’na girecekseniz biz niye geldik?’ diyerek, bize açıkça uyarıda bulunuyor' dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AK Parti'den uzaklaşan seçmenin SAADET'e gitme konusunda şüphe yaşadığını ve kendilerini tercih ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milli Görüş seçmenine yakınlaşmak için" Saadet Partisi ile temasa geçeceği ancak Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından sonra rota değiştirerek Necmeddin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'ne yöneleceği iddiaları hakkında Erbakan'dan açıklama geldi.

'RESMİ BİR YANAŞMA OLMADI'

Odatv'den Talha Özmen'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile bir araya gelme iddialarına ilişkin olarak, “AKP'den bize resmi bir yanaşma olmadı ama kulisler, abilerimiz, büyüklerimiz bu konuda telkinlerde bulunuyor ancak resmi bir görüşmemiz olmadı. Bizim de tavrımız, çizgimiz bellidir. Biz Yeniden Refah olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz Bir görüşme, yaklaşma olsa da cevabımız nettir” diye konuştu.

'ERBAKAN HOCA BİR GÜN HERKES

MİLLİ GÖRÜŞ'ÇÜ OLACAK DERDİ'

Özellikle son dönemlerde AK Parti'nin sıklıkla Milli Görüş davasını dile getirmesi ve sahiplenmek istemesi hakkında da konuşan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü vardı. ‘Bir gün herkes Milli Görüşçü olacak' diye. Şimdi yavaş yavaş bütün partiler bu çizgiye gelmeye başladı tabii ama burada önemli olan söylem değil. Partilerin icraatlarına bakacak seçmen. Milli Görüş prensiplerine kim daha uygunsa zaten ortaya çıkacak. Ama AKP'nin uygulamalarına baktığınızda Milli Görüşle bir araya getirmek mümkün değil. AKP, 18-20 sene önce kendileri ifade etmişti. Milli Görüş'ten biz ayrıldık diye. İcraatları da bunu kanıtlıyor.”

'CUMHUR İTTİFAKI'NA GİRECEĞİMİZ

SAADET PARTİSİ'NİN PROPAGANDASIYDI”

Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu dönemlerde konuşulan, “Erbakan, Cumhur İttifakı'na girecek” sözlerinin Saadet Partisi'nin bir propagandası olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Bu konuda aslında biraz Saadet Partisi'nin de etkisi oldu. ‘Bunlar bizden koptu, Tayyip Bey kurdurdu partiyi' şeklinde. Ama onun bir aslı yoktu tabi. Vakıf döneminde bir açıklamamız çarpıtıldı, ‘Cumhur İttifakı'na oy verin şeklinde' böyle bir durum söz konusu değil tabi. Biz sadece doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz” dedi.

ERDOĞAN VE ASİLTÜRK

İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Son olarak Kıbrıs'ta bir araya gelen Asiltürk, Erdoğan ve Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yılı için düzenlenen törenleri izlemişlerdi. Saadet Partisi'nden ayrıldığı 2014 yılından beri Asiltürk ile ilk kez yan yana gelen Fatih Erbakan, aralarında geçen konuşmayı da anlattı.

Siyasi bir görüşme olmadığını söyleyen Erbakan, “Oğuzhan Bey ile Kıbrıs'ta yan yana geldiğimizde kısa bir sohbet oldu. Bu sohbette de Kıbrıs'ta o dönem yaşananları konuştuk. Bir kırgınlık da yoktu aramızda. Sıcak bir sohbet oldu kendisiyle aramızda. Onunla da bir siyasi konuşmamız olmadı. Tören haricinde herhangi bir özel görüşmemiz de olmadı ne Tayyip Bey'le ne de Oğuzhan Bey'le” ifadelerini kullandı.

'AKP'DEN KOPAN SEÇMEN

BİZİ TERCİH EDİYOR'

“Olası erken seçimlerde veya 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde olacak mısınız?” sorusuna “Bizim için ilkeler önemli. Milli Görüş'ün ilkeleri vardır. AKP bu ilkelerden oldukça uzak, bu çizgiye gelmediği sürece uzlaşmamız zordur. 19 senedir uygulamaları ortada. Bu sebeple Cumhur İttifak'ında olmak konusunda ümit yok” diyerek yanıt veren Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı ve Saadet Partisi ile bir ittifak içinse “Diğer tarafta, Millet İttifakı'nda da sıkıntılar olacak. Bu sebeple tek başımıza olmak faydalı olacak.”

'CUMHUR İTTİFAKI'NA GİRECEKSENİZ

NİYE GELDİK DİYORLAR'

Yapılan son anketlerde AK Parti'de oy kaybı görünmesini de değerlendiren Fatih Erbakan, AK Parti'nin kaybettiği seçmenin kendi partilerine geldiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“AKP'den kopan Milli Görüş kökenli seçmen özellikle Refah Partisi'nden AKP'ye yönelmiş olanlar Saadet Partisi'ne geri dönmekte şüphe yaşıyorlar bulundukları konum itibarıyla. Millet İttifakı'nda içlerine sinmedikleri durumlar oluşabiliyor. Bizim son zamanlarda partimize katılanlar, yeni üyelerimizden yüzde 60 hatta bazı bölgelerde 70'i AKP'den kopan vatandaşlarımız. Gelenler de bize açıkça uyarıda bulunuyor, ‘Biz zaten AKP'den kopup geldik, eğer Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye geldik?' diyerek. Cumhur İttifakı'na tepkilerini koyuyorlar.

Tabi o tepkiyi diğer tarafa da koyuyorlar, Saadet Partisi'ne gösterilen tepki… Bize ‘Onlar gibi olmayın, orada bir doku uyuşmazlığı var' diye. Bunlara bakınca da bize kendi başımıza ilerlemekten başka çare kalmıyor. Bizim için en avantajlı olan bu durum oluyor.”

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.