Erbakan: Adaletin olmadığı bir ülkede huzur ve barış tesis edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “Adaletin olmadığı bir ülkede, ehliyet ve liyakatin geçer akçe olmadığı bir devlet yönetiminde huzurun ve barışın tesis edilmesi mümkün olmaz. Ekonomik gelişme, büyüme ve yatırım olmaz.' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “İktidara geldiğimizde bir maaştan fazla alan bürokratımız kalmayacak. Milyonluk makam aracı ve makam odası saltanatına son vereceğiz. 10 milyona yakın işsiz ve milletin yüzde 45'i açlık sınırının altında iken makam aracıyla, makam uçağıyla itibar olmaz. Asıl itibar vatandaşın refah seviyesiyle, alım gücüyle olur.” dedi.



Fatih Erbakan, 'Sadece Seçim Zamanı Değil, Geçim Zamanı da Milletimizin Yanındayız' etkinlikleri kapsamında Ümraniye'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Üye standı ziyaretinde toplanan kalabalığa hitap etti. Daha sonra vefatının 16. yılı münasebetiyle Merkez Efendi Kabristanı'nda bulunan annesi Hatice Nermin Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek okunan Kur'an-ı Kerîm tilavetini dinledi ve dua etti. Ardından İstanbul Arnavutköy 2. Olağan Kongremize katılarak hınca hınç bir kalabalığa seslendi.

Adalet Olmazsa Büyüme ve Yatırım Olmaz

Arnavutköy 2. Olağan Kongresi konuşmasına yönetimde adalet ve paylaşımda adalet ilkelerinin devlet yönetiminde temel ilkeler olması gerekirken ülkede birçok adaletsiz uygulama ile karşılaşıldığı tespitinde bulunarak başlayan Erbakan, “Günümüzde maalesef iktidara yakınsan 3 tane, 5 tane, 10 tane maaşın hazır ama değilsen istersen 3 tane diploman, yüksek lisansın olsun. Sınavdan en yüksek notu da alsan mülakatta eleniyorsun. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir arsanın imar hakkı arsanın sahibine göre belirleniyor. Eğer AK Partili ise 12 emsal değilsen 2 emsal zor alıyorsun. Buna bizzat şahidim. Bir davada karar verilecek adamına göre karar veriliyor. Kanun aynı kanun, suç aynı suç ama sonuç farklı… Yerine göre ‘Biz de Millî Görüşçüyüz' diyorlar ama daha Millî Görüş'ün M'sini anlamamışlar. Millî Görüş'ün ‘M'si adaletle başlar. Her şeyin başı adalettir. Adaletin olmadığı bir ülkede, ehliyet ve liyakatin geçer akçe olmadığı bir devlet yönetiminde huzurun ve barışın tesis edilmesi mümkün olmaz. Ekonomik gelişme, büyüme ve yatırım olmaz. Ancak maalesef partilerinin ismi adaletle başlamasına rağmen 19 yılın sonunda adalet A'sı bile kalmadı.” ifadelerini kullandı.

TÜİK Dünyada İlk Kez Görülen Yeni İcatlar Yapıyor

Adaletin dışında ülkede diğer alanlardaki durumların devlet kurumlarının da sıkıntılı olduğunu belirten Erbakan, “İsminin başında Milli' ibaresi var ama eğitimimiz Amerikan Fulbright Komisyonu'nuna teslim edilmiş durumda. Tarım Bakanlığı Bill Gates Vakfı'na teslim olmuş. Sağlık Bakanlığı DSÖ'nün şubesi olmuş. TÜİK dünyada ilk kez fiyatlar yükseldikçe düşen enflasyon oranı icat ediyor. Bir diğer icatları da işsiz sayısı arttıkça düşen işsizlik oranı. Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz. Milletin Meclisi'nin hiçbir fonksiyonu kalmamış, her şey sadece Külliyeden idare edilir hale gelmiş. Merkez Bankası'nın hali de zaten ortada.” şeklinde konuştu.

Gelin Bizi Dinleyin: ‘İhrama Girmiş Kemal Derviş' Olmayın

Konuşmasında ekonomi yönetimine ilişkin de eleştirilerini sıralayan Erbakan, “Hükümetimizin 3 tane gider kalemi var. Faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarılması ve israf. Hükümetin açıkladığı ‘Orta Vadeli Program'a göre önümüzdeki 3 sene yapılacak faiz ödemesi 852 milyar TL. olacak. Allah'tan faizi sevmeyen bir hükümetimiz var! Sevseler acaba başımıza neler gelecek? Yapılan hesaba göre önümüzdeki yıl her bir saat başına 10 bin asgari ücretlinin maaşı kadar faiz ödenecek. 2. Gider kalemi olan ‘İmtiyazlılara Kaynak Aktarılması'na en çarpıcı örnek; Yapım aşamasında olan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 avro olması. Yani Türk parasıyla 165 TL. olan geçiş ücretiyle ilgili sosyal medyada yapılan bir espride dediler ki ‘Bravo Hükümete 100 sene sonra Çanakkale'yi yine geçilmez yaptılar. Bu ücretlerle kimsenin Çanakkale'yi geçeceği yok. Bir de Çanakkale Köprüsü'nü bugüne kadar feribotla karşıya geçen sayısı senede 4 milyonu geçmemesine rağmen verilen 16 milyon 400 bin araç geçiş garantisi garabeti var. Yani geçmeyen 10 milyondan fazla aracın sayısını avro kur farkı ile 83 milyon ödeyecek. Hastaneler yapıyorsun hasta garantili. Sadece 5 tane imtiyazlı holdinge bugüne kadar çıkardıkları vergi muafiyeti sayısı 128. Her sene milyarlarca lira israfa, lüks makam araçlarına, makam odalarına ve protokol masraflarına gidiyor. Bakınız kamudaki araç sayınının Almanya'ya göre 10 katı olmasına rağmen devlet, önümüzdeki sene 2962 tane yeni araç alımı yapacak. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Kardeşlik vazifesi olarak uyarıyoruz. Gelin Millî Görüş'ün ekonomik modeli olan ‘Adil Düzen'i uygulayın ve ihrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun.” çağrısı yaptı.

Davulcudan Kaçarken Zurnacıya Yakalanmamak İçin…

İktidar değişikliği halinde parası ve havası çok muhalefet partilerinin de millete çare olamayacağını belirten Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu malum muhalefet partilerinin içinde 28 Şubat cuntacılarına selam duranlar var, Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var, ekonomi yönetiminde iken yıllık faiz ödemelerini ikiye katlayanlar var. Bunların bu millete verecek bir şeyi yok. Bu nedenle davulcudan kaçarken zurnacıya yakalanmamak için ilk seçimde Millî Görüş iktidarına ihtiyaç var.”

Torpille Gelen Hocaları İmtihana Çekeceğiz

İktidara geldiğimizde Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa edecek kaliteli nesilleri yetiştirecek olan kaliteli eğitim sistemini hayata geçireceğimizi belirten Fatih Erbakan, “Üniversite kadrolarına eş dost iktidar torpili ile gelmiş ne kadar hocamız varsa, bunları imtihana tabii tutacağız. İmtihandan geçer not alanlarla devam edeceğiz, almayanlarla yollarımızı ayıracağız. İmam Hatip okullarını da tarihi misyonuna ve taşıdığı manaya uyumlu hale getirileceğiz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.