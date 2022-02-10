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TIMETURK / POLİTİKA / 'En büyük fırsatçı iktidarın kendisidir'

'En büyük fırsatçı iktidarın kendisidir'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu iktidara yüklenerek, 'Bilinmelidir ki bu ülkedeki en büyük fırsatçı maalesef bugünkü iktidarın kendisidir. İktidar 2053 değil, 2022 yılı Türkiye’sini düzeltmeye çalışmalıdır. Hedefler hep uzaklaşıyor. Ya mübarekler, bir de gelin 2022 deyin! Bunu telaffuz edemiyorlar. Türkiye’yi maalesef adeta kobay gibi kullanıyorlar, yani deneme tahtası gibi' eleştirilerinde bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-10 22:03:27
'En büyük fırsatçı iktidarın kendisidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısında yaptığı konuşma, partisinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ krizi değil, algıyı değiştirebilmek için çaba sarf ediyorlar"

“Krizle mücadele etmesi gerekenler hâlâ krizi değil, algıyı değiştirebilmek için çaba sarf ediyorlar. Problemin en büyüğü de burada. Problemi çözmeye değil, algıyı değiştirmek için “O kadar da kötü değiliz.” dedirtmek için bir çabanın içindeler. Onun için Isparta'nın faturasını valiye, enflasyonun faturasını da TÜİK'e yükleyerek bu işin altından kimse kalkamaz!

Fırıncılara ekmek zamlarını yasaklayarak bugünkü ekonomideki bozukluğu değiştirmek veya zamların önünü kesmek kesinlikle mümkün değil. Siz elektriğe üç ayda %150 zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız; sonra çıkıp fırıncıyı, pazarcıyı, marketçiyi “fırsatçı” olarak suçlayacaksınız! Bu kabul edilemez."

"Güya 6 ay sonra bu ekonomik modelin başarısını görecekmişiz"

"Bilinmelidir ki bu ülkedeki en büyük fırsatçı maalesef bugünkü iktidarın kendisidir. İktidar 2053 değil, 2022 yılı Türkiye'sini düzeltmeye çalışmalıdır. Hedefler hep uzaklaşıyor. Ya mübarekler, bir de gelin 2022 deyin! Bunu telaffuz edemiyorlar. Türkiye'yi maalesef adeta kobay gibi kullanıyorlar, yani deneme tahtası gibi.

Bulunla da meseleler düzelmez. Güya 6 ay sonra bu ekonomik modelin başarısını görecekmişiz, enflasyon düşecekmiş; 4 ay geçti, düşen enflasyon olmadı ama vatandaşın alım gücü düştü. Düşen enflasyon değil; insanların gözündeki maalesef umut ışığı oldu. Bu da hepimizi üzüyor.” .

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