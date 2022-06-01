Ekrem İmamoğlu'ndan ertelenen davaya ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül'e ertelenen davasına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması gerçekten utanç verici' dedi.

Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Malum bugün bir dava var. Tırnak içerisinde bir ahmak davası sürüyor. Eylüle ertelendi. Eylüle ertelendiği için tanıdıklar dinlenecek ve sürece dair kararların verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından.

Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu tarif gerçekten utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının aklı selim ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir bir zemine oturması.

Bugün beni destekleyen, yanımda olan bütün İstanbullulara, o alana gelip beni destekleyen bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Saat 15.00'te kamuoyunu ve basını Saraçhane'de İstanbullunun evinden, İstanbullunun makamından, bize ait değil bana ait değil. Tekrar ediyorum, zaten bütün sorun burada başlıyor. "Benim makamım, benim devletim" anlayışına sahip bir avuç insanın tavrından kaynaklanıyor. Saraçhane'deki İstanbullunun evinden saat 15.00'te basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim."