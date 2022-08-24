Dr. Nureddin NEBAT kimdir? Dr. Nureddin NEBAT Yer Aldığı Görevler

Nureddin Nebat kimdir? Nureddin Nebat aslen nereli? Nureddin Nebat 2 Aralık 2021’de Türkiye hazine ve maliye bakanı olarak görev aldı. Nureddin Nebat'ın bulunduğu görevler neler? Nureddin Nebat hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Dr. Nureddin NEBAT kimdir?

1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Babası tüccar Süleyman Nebati, annesi Emine Nebati'dir. On çocuklu ailenin dokuzuncu çocuğudur. Nureddin Nebati, 2015 yılında verdiği bir mülakatta Arap asıllı olduğuna değindi. Nebati, liseyi Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Nebati, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünde tamamladı. İstanbul üniversitesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesi aldı. MÜSİAD Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2013 yılında AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçildi. AKP'nin mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Lütfi Elvan'ın görevinden istifa etmesi üzerine 2 Aralık 2021'de hazine ve maliye bakanı olarak atandı. Nureddin Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dr. Nureddin NEBAT Hangi Görevlerde Bulundu?

Nureddin Nebati, Türkiye hazine ve maliye bakanıdır.

Nebati, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24'üncü ve 26'ncı yasama dönemlerinde İstanbul milletvekili,

25'inci yasama döneminde ise Şanlıurfa milletvekili

2018-2021 yıllarında hazine ve maliye bakan yardımcısı

Nebati, Aralık 2021'de hazine ve maliye bakanı olarak görev yaptı.

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