'Dördüncü İttifak' da yakında açıklanacak

Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Anavatan Partisi’nin de yer alacağı yine farklı partilerin de dahil olabileceği dördüncü ittifak önümüzdeki süreçte açıklanacak.

Olası erken ya da zamanındaki seçimler için seçim gündemi giderek ısınırken, Ankara'da yeni ittifak arayışları da gündeme geldi.

ARTI TV muhabiri Hayri Demir'in haberine göre; Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Anavatan Partisi'nin yanı sıra farklı partiler bir süredir devam eden, “dördüncü ittifak” görüşmeleri somutlaştı.

İttifak için “ciddi bir mutabakata varıldığı” öğrenilirken, ittifakın “uygun bir zemin ve zamanda” kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

İttifak arayışındaki partilerin üst düzey yetkileri de dördüncü ittifak çalışmalarını doğruladı.

BAŞKA PARTİLER DE DAHİL OLABİLİR

İttifak çalışmasındaki bir partinin üst düzey yetkilisinin verdiği bilgilere göre; üç partinin yanı sıra farklı partilerin de ittifaka dahil olması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İttifakın isminin henüz netleşmediği bildirilirken, farklı isim alternatifleri üzerinde tartışmaların sürdüğü kaydedildi.

Parti yetkilisi, “Türkiye'ye yeni bir alternatif kazandırmak için ittifak arayışına girdiklerini” belirtti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş çalışması yürüten altılı masanın “tek ortak noktalarının Erdoğan karşıtlığı olduğunu” savunan parti yetkilisi, açıklanacak yeni ittifakın “buna karşı da bir alternatif” olarak yola çıkacaklarını savundu.

ADAYLIK İÇİN MUHARREM İNCE'NİN İSMİ TARTIŞILIYOR

İttifakın resmiyete dökülmesiyle “dördüncü ittifak” cumhurbaşkanı adaylığı için de kendi adayını belirleyecek.

İttifakın Cumhurbaşkanı adaylığı için ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin isminin geçtiği öğrenildi.

Halihazırda AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı, yine “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş” çalışması yürüten altılı masa ve HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen sol-sosyalist partilerin “Demokrasi İttifakı” arayışında şekillenmiş üç ayrı ittifak bulunuyor.

İttifak çalışması içerisindeki partinin üst düzey kaynağından edinilen bilgilere göre, ittifak yakın zamanda duyurulacak.

Böylelikle yeni ittifakın resmiyete dökülmesiyle birlikte seçimler öncesindeki ittifak sayısı dörde çıkacak. .