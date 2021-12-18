DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar
ABD'de hastaneler doldu
Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi
Kılıçdaroğlu kaç yaşında?
Yüksek yargının yeni isimleri belli oldu
Bürokraside 9 yeni atama...
4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası
O ülkenin başbakanı ABD istihbaratına muhbirlik mi yaptı?
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Falyalı tahliye oldu
Galatasaray Yönetim Kurulunda değişiklik
Dev 'Yule keçisi' 5 yıl aradan sonra yine yakıldı
Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz
İntihar makinesi görücüye çıktı!

TIMETURK / POLİTİKA / Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar

Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar

Tayvan'da nükleer enerji, domuz eti ithalatı, gelecekteki referandum tarihleri gibi konuların oylandığı referandum için oy verme işlemi başladı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, başkent Taipei'deki seçim merkezinde oyunu kullandı.

1 Saat Önce
2021-12-18 05:50:08
Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar

Tayvanlılar, ABD'de yaygın olarak kullanılan bir yem katkı maddesi olan ractopamine ile domuz eti ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağını oylayacak.

Kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin enerji sorununda eşit olarak bölünmeye yakın olduğunu, ancak halkın domuz eti yasağına ve referandumların ne zaman yapılabileceğine ilişkin değişikliklere “evet” oyu verme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş