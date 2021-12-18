Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar

Tayvan'da nükleer enerji, domuz eti ithalatı, gelecekteki referandum tarihleri gibi konuların oylandığı referandum için oy verme işlemi başladı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, başkent Taipei'deki seçim merkezinde oyunu kullandı.

Tayvanlılar, ABD'de yaygın olarak kullanılan bir yem katkı maddesi olan ractopamine ile domuz eti ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağını oylayacak.

Kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin enerji sorununda eşit olarak bölünmeye yakın olduğunu, ancak halkın domuz eti yasağına ve referandumların ne zaman yapılabileceğine ilişkin değişikliklere “evet” oyu verme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.