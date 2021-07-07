Doğu Perinçek'ten Livaneli'ye: Amerikancıdan solcu olur mu?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.