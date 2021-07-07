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Doğu Perinçek'ten Livaneli'ye: Amerikancıdan solcu olur mu?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

50 Dakika Önce
2021-07-07 22:29:32
Doğu Perinçek'ten Livaneli'ye: Amerikancıdan solcu olur mu?

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek, Zülfü Livaneli'nin "Ecevit ve Baykal solcu değildi" ifadesi hakkında açıklama yaptı.

Perinçek, Livaneli'nin ifadesine "Amerikancıdan solcu olur mu? Avrupa Birliği'ni savunan adam solcu olur mu? Zülfü Livaneli Türkiye'nin en aşırı sağcılarından biri. Fetullah Gülen, Abdullah Öcalan, Zülfü Livaneli, Türkiye'nin aşırı sağcılarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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