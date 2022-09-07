Doğu Perinçek'ten ''AK Parti bölünecek'' iddiası
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nin bölüneceğini savundu.
2022-09-07 09:53:07
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
'Çıkış Yolu' isimli programda Türkiye'nin gündemini değerlendiren Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti'nin bölüneceğini savundu.
Bakan Nebati'nin ABD'nin tehdit mektubu karşısındaki tavrını eleştiren Perinçek "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.
Nebati'nin “Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, AK Part,'nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini savunarak, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” ifadelerini kullandı. .
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