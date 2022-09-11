Doğu Perinçek’in apar topar kaldırttığı haber!

Perinçek, Aydınlık’ın basılı nüshasında 8 Eylül’de gazetenin manşetinde yayınlanan “ABD yaptırımlarına boyun eğen Maliye Bakanı’na Perinçek’ten sert tepki: Amerika’nın Türkiye’deki mali zaptiyesi” başlıklı haberini kaldırttı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Bir süredir açıklamaları ve sahibi olduğu Aydınlık gazetesi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geri adım attı. Perinçek, Aydınlık gazetesinin internet sitesinden Bakan Nebati'yi hedef alan haberleri kaldırttı. Perinçek, Bakan Nureddin Nebati'yi ABD yaptırımlarına karşı Rusya'nın yanında yer almamakla suçlamıştı.

Apar topar kaldırıldı

Perinçek, Aydınlık'ın basılı nüshasında 8 Eylül'de gazetenin manşetinde yayınlanan “ABD yaptırımlarına boyun eğen Maliye Bakanı'na Perinçek'ten sert tepki: Amerika'nın Türkiye'deki mali zaptiyesi” başlıklı haberini kaldırttı.

Gazetenin geçtiğimiz günlerdeki nüshasında yer alan habere internet sitesinden ulaşılamıyor.

Ayrıca Aydınlık'ta bugün 6. sayfada yayınlanan “ABD'ye boyun eğenler ekonomik zorlukları aşamaz” başlıklı haberde gazetenin internet sitesinde kendine yer bulamadı.