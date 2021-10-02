Doğu Perinçek: Emperyalist kapitalist sistem her şeyi darmadağın etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yırtık kot pantolon üzerinden emperyalist-kapitalist sistem eleştirisi yaptı. Perinçek, “Blucinlerin yırtılması ve delinmesi, bir sistemin aklını kaybetmesinin en çarpıcı ve en son işaretidir” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki gün Ankara'da konuştu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği konferansa katılan Perinçek, konuşmasına “Atlantik Medeniyeti için deniz bitti” değerlendirmesiyle başladı.

Konuşmasının devamında emperyalist kapitalist sistem eleştirisi yapan Perinçek, yırtık kot pantolon üzerinden mevcut anlayışı hedef aldı. Perinçek, “Blucinlerin yırtılması ve delinmesi, bir sistemin aklını kaybetmesinin en çarpıcı ve en son işaretidir” ifadelerini kullandı.

Aydınlık'ın aktardıklarına göre Perinçek şunları söyledi:

“Emperyalist sistem, karıyı ve kocayı, anayı ve babayı, kaynanayı ve kayınbabayı, oğulu ve kızı, kardaşı ve bacıyı, nişanlıyı ve evliyi, gelini ve damadı, dedeyi ve neneyi, amcayı ve dayıyı, teyzeyi ve halayı, yeğeni ve kuzeni, enişteyi ve baldızı, eltiyi ve bacanağı, dünürü ve sağdıcı, hısımı ve akrabayı, kirveyi ve gönüldeşi, sevgiliyi ve yavukluyu, yerdeşi ve yoldaşı, arkadaşı ve kan kardeşini, konuğu ve komşuyu, eşi ve dostu, soyu ve sopu, aileyi ve boyu, insanî ilişki adına ne varsa hepsini darmadağın etti, hıncını alamadı yırttı ve yaktı. Türkçemizde hâlâ yaşayan bu kavramlar, artık yırtılan Atlantik medeniyetinin sözlüğünde bulunmuyor. Son korona salgını, emperyalist sistemin insanla ilgili her konuda çaresizliğini sergiledi.

Belki de en önemlisi emperyalist kapitalist sistem, aklı ve mantığı kaybetti. Dünya tarihinde insanın giysilerini yırtan bir sistem daha önce görülmemişti. İnsanın avladığı hayvanların derisiyle veya bitkilerle kendisini soğuktan ve sıcaktan korumak için örtündüğü yüz binlerce yıl öncesinden bu yana, ilk kez bir sistem insanın giysisini yırtan bir moda yarattı. Blucinlerin yırtılması ve delinmesi, bir sistemin aklını kaybetmesinin en çarpıcı ve en son işaretidir. Sistem, insanı koruyan, insanlığı saklayan her şeyle kavgaya girişmektedir. Yırtılan ve delinen, yalnız insanın giysisi değil, aklı ve mantığıdır. İnsan kendi giysisindeki yırtığın içinde yırtılmakta, insan o blucindeki deliğe atılarak esir alınmaktadır”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.