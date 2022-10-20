Doğu Perinçek: 539,5 milyon lira terör örgütüne gidecek

2023 bütçe planlamasına göre Hazine yardımı alacak olan siyasi partilere 4 milyar 515,5 milyon lira verilecek. HDP’nin de Hazine yardımı alacak olmasını eleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Ondan sonra o teröristlere 539.5 milyon TL destek veriliyor. Anayasa Mahkemesi’ne bu tabloyu gönderelim. Bravo Anayasa Mahkemesi’ne. Kapatmadığı için” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2023 bütçe planlamasına göre Hazine yardımı alacak olan siyasi partilere 4 milyar 515,5 milyon lira verilecek. Yüzde 700'lük artış tepkilere neden oldu. Vatan Partisi, Hazine yardımlarının kaldırılması ve siyasi partilerin kendi öz gücüne dayanması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar da ekonomik sıkışıklığa işaret etti.

PERİNÇEK TEPKİLİ

Meclisteki partilerin alacağı Hazine yardımlarına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten de açıklamalar geldi. Salı akşamı Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, Hazine yardımlarının eşitsizlik yarattığını söyledi.

“Bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz” diyen Perinçek, şunları kaydetti:

Mehmetçik kanını veriyor, canını veriyor. Polisimiz, köy korucularımız kan, can veriyor bu mücadelede. O kadar büyük fedakarlık yapıyor, evladını gönderiyor. Ekonomik olarak da çok büyük maliyetleri var terörle mücadelenin. Ondan sonra o teröristlere 539.5 milyon TL destek veriliyor. Anayasa Mahkemesi'ne bu tabloyu gönderelim. Bravo Anayasa Mahkemesi'ne. Kapatmadığı (HDP'yi) için.”