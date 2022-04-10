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Dilipak: Türkiye, Suudi Arabistan’la da, Mısır’la da yakınlaşacak

Yeni Akit yazarı Dilipak, kaleme aldığı yazısında Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Mısır’la yakınlaşacağını iddia etti.

2 Saat Önce
2022-04-10 14:37:33
Dilipak: Türkiye, Suudi Arabistan’la da, Mısır’la da yakınlaşacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Göreceksiniz yakında Türkiye, Suudi Arabistan'la da, Mısır'la da yakınlaşacak ve dışa karşı söylemini yumuşatacak” düşüncesini dile getirdi

Dilipak yazısında “Çünkü uluslararası sistemle birlikte hareket ediyoruz. Öyle Çeçenistan, Doğu Türkistan, Balkanlar çok fazla gündemimizde olmayacak. Gündemde olacak olan çıkar ilişkilerimiz olacak. Batının diliyle konuşacağız onlarla." ifadesini kullandı. .

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