Dilipak: Tüm dünyada büyük nüfus hareketleri yaşanacak!

Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında ''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'' diyerek uyardı.

Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, "Dünya öyle bir noktaya savruldu ki, bundan sonrası için kimse bir öngörüde bulunamıyor. Tek gerçek var, o da, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tüm dünyada radikal şekilde sınırlar, rejimler ve iktidar yapıları değişecek, büyük nüfus hareketleri yaşanacak. Göçler olacak. Ekonomik, sosyal, siyasal çalkantılar yaşanacak ve bu süreç beklenenden uzun sürecek. Bütün bunlar olurken, siyaset, bürokrasi, akademi, cemaat yapıları, Media, Sermaye, hipnoz edilmiş gibi uyumaya devam ediyor" yorumunu yaptı.

Dilipak, "Dünya nereye gidiyor?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Globalistler'in kirli oyunları deşifre oldu. Tek çıkış yolu olarak dünyayı; ekonomik, siyasi kriz, toplumsal olaylar, terör ve savaşla geri dönüşü mümkün olmayan bir çıkmaza sürüklemek istiyorlar. Yeni Dünya Savaşı, daha önceki dünya savaşlarına benzemeyecek. Konvansiyonel silahlar tüketildikten sonra ki, (NATO genel sekreteri, NATO ülkelerinin silah stoklarını en üst seviyede tutma çağrısı yapıyor.) Takdik nükleer silahlarla ayakta kalanların da birbirlerinin ekonomik ve siyasi güç ve kaynaklarının yerle bir edilmesi hedefleniyor. Bu Şeytani plana göre, StarLink'ler üzerinden kendileri için risk ve tehdit oluşturan noktalara tek tek saldıracaklar.

Birileri hala bu aşı, iklim komplosunu, karbon ayak izini, LGBT, İstanbul Sözleşmesi, Lanzarotte'yi bu GlobalReset komplosundan bağımsızmış gibi göstermeye çalışıyor. TransHumanizm'in, GENOM ile ilgisini bile birileri görmezden geliyor. Bu komplo sadece insanı değil, hayvan ve bitkiyi, havayı, suyu, toprağı hedef alan tarihin en büyük komplolarından biri. Bu bir Deccaliyet projesi." .