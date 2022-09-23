Dilipak'tan Bakan Yanık'a tepki: Sandıkta boyunuzun ölçüsünü alırsınız

Abdurrahman Dilipak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın İstanbul’da düzenlenen LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ile ilgili “Nefret söylemi kabul edilemez” açıklamasını eleştirdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Bakan Yanık'ın İstanbul'da düzenlenen “Büyük Aile Buluşması” yürüyüşü hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Fırat, yazısında Bakan Yanık'ın “Nefret söylemini yanlış buluyorum. Devletin, her insanın, her vatandaşın temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü var” dediğini aktardı.

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Bakan Yanık'ın LGBTİ+ karşıtı yürüyüş hakkındaki açıklamasını eleştirdi.

Dilipak, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Derya Yanık'a en güzel cevap: Euzubillahimineşşeytanirraciym! Bu bir nefret söylemidir hanımefendi. Şeytan ve onun dostlarından nefret ediyoruz. Zatı alilerinizin gül hatırı için Kur'an-ı Kerimi mi sansürleyeceğiz. Sahi siz AK Parti'nin Aile Bakanıydınız değil mi?

AK Partili bir kardeşimiz (AKP'li değil) diyor ki, bu sözlerden dolayı hiçbir LGBT'li size oy vermez, ama bu sözlerinizden dolayı size oy vermeyecek çok Müslüman var. AK Parti vitrininde sizin gibiler olduktan sonra, sandıkta boyunuzun ölçüsünü alırsınız.”