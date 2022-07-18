Dilipak: O kadar medyanız ve STK’nız var, 15 Temmuz’da insanlar neredeydi?

Abdurrahman Dilipak, yazısında 15 Temmuz anmasında katılımın azlığını sorguladı, ''O kadar medyanız ve STK’nız var. Onların okurları izleyicileri, üyeleri, yöneticileri neredeydi'' diye sordu.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Saraçhane'de katıldığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü kapsamındaki anma programında katılımın azlığına dikkat çekti.

Dilipak, '15 Temmuz'da insanlar neredeydi' başlıklı yazısında, "Peki o gün o insanlar neredeydi? Neden gelmediler. İnsanlar evlerine bayraklar asmadı. İstanbul'da AK Parti'nin 24 belediyesi var. O kadar medyanız ve STK'nız var. Onların okurları izleyicileri, üyeleri, yöneticileri neredeydi. İstanbul'da 3268 cami var. İmam ve müezzin toplamı 7000 kişi yapar. Her camiden iki kişide mi gelmedi. İsmailağa ve İskenderpaşa orada. İkisinin o bölgedeki cemaat, vakıf, dernek, Kur'an kursundaki insanların sayısı bile daha fazla. Fatih'te AK Parti'nin 113.000 oyu var. Oy oranı % 52. Bu darbeye karşı daha bir çok parti, vakıf, dernek, oda, sendika vardı, sahi onlar neredeydi!?" dedi.