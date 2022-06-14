Dilipak: MHP de erken seçimden yana; mahalle karışacak

Yeni Akit Gazetesi'nin köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında erken seçim sinyali verdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü, 'Seçime mi gidiyoruz!' başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin erken seçim sürecine girmiş olabileceğini belirtti.

'Kasım ayı için 90 gün önceden karar almaları gerek, geldik temmuza.. Ağustos seçim kararı almak gerek. Söyleyeyim: Mahalle karışacak' ifadelerini kullanan Dilipak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de erken seçim istiyor gibi göründüğünü belirtti.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Kasım ayı için 90 gün önceden karar almaları gerek, geldik temmuza.. Ağustos seçim kararı almak gerek. Söyleyeyim: Mahalle karışacak.

Ani bir seçim, baskın seçim anlamına gelir. Bugün için konjonktür müsaid değil. “Kaostan düzen çıkarmak” ya da kriz çıkarıp, karşı tarafı kendi çıkardığın krizde boğmak bazan tersine döner. Kündeye gelmek de var.

Kaldı ki bu doğru bir siyaset biçimi değil. Halk bunu anladığında hesap sorar. Bu silah bugün geri teper. Bu iddia gerçekleştiği andan itibaren toplumsal hafıza geriye doğru sorgulama yapar.

Sanırım MHP de erken seçimden yana. Gelecek endişesi çok yüksek. Herkes gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. İnsanlar, seçmen ya da adaylar olsun, bu seçime korkuları umutlarından daha büyük bir şekilde girecekler. Bu da hayra alamet bir durum değil.' .