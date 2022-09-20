Dilipak: LGBT ile mücadele edip adaletsizliği görmezden gelirseniz olmaz

Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Tek başına LGBT ile mücadele edermiş gibi yapıp, hırsızlık ve cinayetleri, adaletsizliği görmezden gelirseniz, bu yaptığınızın bereketi olmaz.” düşüncesini dile getirdi.

Yazısında İslam'daki 10 Emir'e yer veren Dilipak, pazar günü (18 Eylül) İstanbul Saraçhane'de düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması' mitingine değinerek yazısına şöyle devam etti:

"O sözleşmeleri milletin başına bela ederek, toplumu ifsad eden, fuhşiyat'a kapı açanları Allah ıslah etsin. Fatih'teki 'Fuhşiyata karşı Hayır' diyenleri, Aileyi korumak için de meydanlara çağırıyoruz. 'La İlahe' demek yetmez, “İllallah” da diyeceğiz. Sadece Fuhşiyata değil, her türlü fahşaya da 'Hayır diyeceğiz ve ardından doğru yolu işaret edeceğiz.

‘'Vay o namaza kılanların haline ki, onlar yetimin hakkını, hukukunu, malını koruyup gözetmezler!'' Kamu malı da yetim hakkı, kul hakkı hükmündedir. 'Zina etmeyeceksin' den sonra 'çalmayacaksın' da deniyor, Adaletsizliğe, kul hakkına atıf var. Suçlu da olsa, belgeli, tanıklı, her somut iddia soruşturulmalıdır. Aksi halde haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlar olurlar. Gerçeği örtenler, inkarcıdırlar. İman ettik demekle hemencecik yakaları bırakıverecek değillerdir. Onlar ıslah edici olduklarını söyleseler de, bozguncuların ta kendileridirler. Kim ki, bir Hakk'ı ve hakikati gizlerse, onlar da o suçun ortaklarıdırlar. .