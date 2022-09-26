Dilipak: Köpeklik bana göre değil, isteyen buyursun alsın

Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı yazıda gazetecilik mesleğine değindi.

Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Köpek deyip geçmeyin. ‘Sadakat' timsalidir. Yani kim yalını verir, sırtını okşarsa ona hizmet eder. (!?) Sadakati efendisinedir!?” düşüncesini dile getirdi.

Batılıların "Gazeteci, halkın bekçi köpeğidir" dediğini yazan Dilipak, “'Gazeteci, iktidarın değil demokrasinin bekçi köpeğidir'. Köpeklik hiçbir şekilde bana göre değil, isteyen buyursun alsın. Benim, Hakk'ın ve Halkın, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olarak hayatım nihayet bulacak inşallah. Allah'ın kullarının Hak ve Hukuk'unun korunması için ve bu yolla, Hakk'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır niyetim!” diye yazdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in “Hukuk siyasetin köpeğidir” sözlerine yer veren Dilipak, "Bir hanım gazeteci de, ‘Birtakım gazetecilerin, bir takım istihbarat örgütlerinin köpeği' olduğunu söylüyordu. Medya mahallesi köpeklerle dolu olduğuna göre, 'taşların bağlanıp, köpeklerin sokağa salındığı bu mahallede' elinde sopa olmadan sokağa çıkmamak gerek demek ki!" .