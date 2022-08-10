Dilipak: Faize karışan Allah para değerlerindeki oynamalara karışmıyor mu sanıyorsunuz?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Faize karışan Allah, enflasyona, devalüasyona, pazarcının terazisine karışan Allah para değerlerindeki oynamalara karışmıyor mu sanıyorsunuz?' dedi.

Dilipak yazısında, "Herkes, siyasi seçimle kilitlenmiş. Allah (cc); sadece 'sebze fiyatları'nı değil(!?), partilerin genel başkanlarını, ülkelerin yöneticilerini de kendi belirliyor. İhalelerin kime verileceği, hangi işe kimin tayin edileceğini, hile ile ya da hakkı ile sınavı kimin kazanacağını belirleyen de O'dur! Onlara neye layıksalar ya da bir imtihan vesilesi olarak onlara yönetici tayin eden de Allah'tır! Yoksa siz falan gelir, filan da giderse kurtuluşa ereriz diye mi düşünüyorsunuz. Unutmayın 'Size hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Siz bilmezsiniz Allah bilir' İnsanların ihtirasla istedikleri her şey onların imtihanı olur. O şey dua ile istenen belaya dönüşebilir. Gelen gideni aratır. Kınadığınız kişi ya da şeyle imtihan edilmeden canınız alınmaz." yorumunu yaptı.

Dilipak şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü seçim, Hak-Batıl seçimidir ve bu seçimi kaybedenler için seçen ya da seçilen olmanın bir değeri yoktur. Bugün ne yapıyorsanız asaleten yapıyorsunuz, yarınki seçiminiz vekâlet seçimidir. Asaleti olmayanın vekâletinden ne olur ki! Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Vekâletinizi Şeytanların dostlarına veriyorsanız, cehennemde yerinizi hazırlayın. Öncelikle münafıklardan, sonra inkarcılar, müşrikler, fasıklar, müstekbirler, cahiller, zalimler, mütrefin'lerden uzak durun. Onları yanınızdan uzaklaştırın ve siz de onlardan uzak durun.

Evet, sahi Allah'ın İstanbul Sözleşmesi'ne, Lanzarote'ye, sizin yaptığınız yasalara karışmadığını mı düşünüyorsunuz. O biyolojik cinsiyet, TransHumanizm, Fıtrat'a müdahale konularına Allah karışmıyor mu, faize karışan Allah, enflasyona, devalüasyona, pazarcının terazisine karışan Allah para değerlerindeki oynamalara karışmıyor mu sanıyorsunuz.. Allah'ın şahidlikle ölçüsünün dışında, aksine şahidlik kurallarına, mal birliği, miras paylaşımı gibi konulara karışmıyor mu sanıyorsunuz! Bu zanlarınızın gerçek olup olmadığının insanlara gösterileceği bir gün var, seçimlerin de seçimlerinin yapılacağı bir gün. O gün için bugünden hazırlıklarımız tamam mı?" .