Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Din ve devlet büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin, onlardan medet ummayın' düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Hz. Adem ömrünün çok büyük bir bölümünü bugünkü Urfa çevresinde geçirdi. Hz. Nuh da bu topraklarda yaşadı. Hz. İbrahim de öyle. Hz. Eyyüb, Hz. Şuayb da öyle. Bu topraklar âdemoğullarının ana yurdudur. Tarihin sonu da bu topraklarda gerçekleşecek. Biz bu topraklara dışarıdan gelmedik, hep buradaydık. Kimimiz gitti gelmedi, kimimiz gitti-geldi, kimimiz hiç gitmedi. Biz bu toprakların işgalcisi değiliz. Biz bu toprakların hadimiyiz. Bu toprakların bir bölümü Mescid-i Aksa'nın mikad alanıdır. Arz-ı Mev'ud'dur." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Kutsal ırk yok! O iddia Yahudilere ait. İnsanlık âleminin en muhteşem kadını Hacer, Firavunun hizmetkârı idi. Firavunun karısı Asiye 3 peygambere annelik eden muhteşem bir kadın. Hz. İbrahim'in babası, Hz. Nuh'un karısı iman etmedi. İsrail oğulları mucizevi bir şekilde Firavunun zulmünden kurtuldu, ama başları da 3 peygamber (Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Yuşa) olduğu halde, 10 günlük yolu, ancak 40 yılda ancak tamamlayabildiler. Hz. Musa ve Hz. Harun Kudüs'ü görmeden yolda öldü. Çocukları 1000 yıl peygamber olan, Hz. İbrahim'in torunu, Hz. İshak'ın oğlu ve Hz. İsmail'in yeğeni Hz. Yakub'un çocukları kardeşleri Yusuf'u kuyuya attı da, Hz. Yakub onu bulamadı. Peygamberlerin sahip olmadığı bir gücü liderinizde, şeyhinizde vehmetmeyin, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Din ve devlet büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin, onlardan medet ummayın, Allah kıskançtır, umduklarınızdan mahrum kalırsınız sonra! " .