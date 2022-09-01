Dilipak 30 yıl sonra Akit'ten neden ayrıldı?

Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yazılarına son verdiğini duyurdu.

Uzun yıllardır YeniAkit gazetesi için köşe yazarlığı yapan Abdurrahman Dilipak, gazete ile yolları ayırdığını ve yazılarına son verdiğini duyurdu.

Dilipak, bugün kaleme aldığı “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısında ayrılığını şöyle duyurdu:

"Kader, Rızık ve Ecel.. İşte geldik gidiyoruz. 30 yıl önce idi. Bir sabah Mustafa beyden aldığım telefonla akit'e gelmiştim..30 yıl sonra, Akit Tv'deki Bülent Deniz'le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebeb olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu akittv'den ayrılıyorum..

Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, uslub ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım." .