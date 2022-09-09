Dilipak: 15 Temmuz, İkiz Kuleler’in vurulması hikâyesine döndü

Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz’da darbe yapılacağının 4 ay önce bilindiği iddiasını köşesine taşıdı.

Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz'da darbe yapılacağının 4 ay önce bilindiği iddiasına değinerek “Bu iş ABD'nin Ay'a gitmesine, 11 Eylül'de İkiz Kuleler'in vurulması hikâyesine döndü” dedi.

“Biz daha 15 Temmuz'un derin gerçeğini anlayamamışız” diyen Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Neymiş, demek ki, bizim bildiğimiz gibi değilmiş işler. Bu 15 Temmuz'da şehit yakınlarının ve gazilerin suskunluğunun arkasındaki bu iddialar olmasın sakın. Zaten Binali Yıldırım da bu projeyi beğenmemişti. Desenize Erol Olçok'un son bir haftada neler yaptığını başına gelenlerin arkasındaki gerçekleri de tam olarak öğrenemeyeceğiz bu şartlarda. Ben de hep merak ediyordum, bir darbe planı ele geçirildi ise valiler listesi, bakanlar kurulu üyeleri kimdi, onlar neredeydiler? Daha sorulacak çok soru var.

Bu gün gerçeklerin bütününden haberdar değiliz de, Ergenekon-Balyoz davası gibi, yarın yeni bir iktidar gelip her şeyi ters yüz ederse onların önümüze koyacakları da yeni bir DeepFake, artırılmış sanal gerçeklikten başka bir şey değil. Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar. Bir yanlışın yerine başka bir yanlış ikame ederek doğruya ulaşılmaz.” .