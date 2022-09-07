Dikkat çeken iddia: ''Altılı masa Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm...''
Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin il başkanları toplantısında 'Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm' dediğini iddia etti.
2022-09-07 08:41:08
CNN Türk'teki Akıl Çemberi programına konuk olan gazeteci Hulki Cevizoğlu ilginç bir iddiayı dile getirdi.
İYİ Parti'nin il başkanları toplantısında konuşulanları aktaran Cevizoğlu, Akşener'in toplantıda, “Altılı masa Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm” dediğini öne sürdü.
Cevizoğlu, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasında adaylık konusunun görüşüldüğünü iddia etti. .
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