Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Önce vekilleri başörtü taksın
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli, CHP Lideri'ne 'Bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, vekillerinden başlasın' dedi. İşte detaylar…
2022-10-04 12:23:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini açıkladığı toplantının ardından ise soruları yanıtladı.
Bahçeli'ye, dün geceden bu yana kamuoyunun gündemine oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başörtüsü' açıklaması yöneltildi.
MHP Lideri Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Milletvekillerinden başlasın"
"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur.
Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, milletvekillerinden başlasın başörtüsüne." .
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