Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Önce vekilleri başörtü taksın

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli, CHP Lideri'ne 'Bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, vekillerinden başlasın' dedi. İşte detaylar…