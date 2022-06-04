Devlet Bahçeli'den Çatlı ailesine başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'nın vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı.

MHP lideri Bahçeli, açıklamasında "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Çatlı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Kaldırım Mezarlığı'ndaki camide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.