Deva Partisi'nden iktidara 'Zincir Marketler' tepkisi

DEVA Partili Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fahiş fiyatların sorumlusu olarak zincir marketleri işaret etmesini eleştirdi. Aydemir, Erdoğan’a “Elektrik, gaz, otoyol zamlarını hangi kefeye koyacağız? Zincir marketler rekabet açısından sorun oluşturuyorsa bunu çözecek olan Rekabet Kurumu’dur. Denetimi Ticaret Bakanlığı yetkisindedir. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Borsa manipülasyonu yaptığınızın farkında mısınız?” diye sordu.

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Beş zincir market piyasayı altüst ediyor” ifadelerini eleştirdi. “Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluğu üzerinden atmak ve kutuplaştırmak için hedef gösterme konusunda sınır tanımıyor. Çiftçiler, halciler, depocular derken sorumlu ve hainler listesinde şimdi sıra zincir marketlere geldi” diyen Aydemir yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Aydemir şunları söyledi:

‘Zincir marketler düşük fiyatlarla mal arzı yapma imkanına sahip'

“Zincir marketler, malların pahalı olmasına yol açacak ne tür uygulamalar içinde olabilirler, anlamak mümkün değil. Aksine ölçek ekonomisi gereği zincir mağazaları daha düşük fiyatlarla mal arzı yapma imkanına sahip. Sayın Cumhurbaşkanı halkın enflasyon altında ezilmesini her zaman olduğu gibi bir günah keçisine yıkmaya çalışıyor.”

‘Fiyatlar ucuzken sebebi zincir marketler miydi?'

“Fiyat artışlarından zincir marketler sorumluysa, fiyatların ucuz olduğu yıllarda da ucuzluğun sebebi zincir marketleri miydi? Hükûmet değil miydi? Zincir marketlerde fahiş fiyat uygulaması varsa, iktidarın kontrolündeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerindeki ürünlerin fiyatlarıyla diğer zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatları arasında oldukça fark olmalı. Fark yoksa, siz neden çok daha uygun fiyatlara satış yaptırmıyorsunuz?”

‘Diğer fiyat artışlarını hangi kefeye koyacağız?'

“Hayat pahalılığı sadece zincir marketlerin sattığı ürünlerde mi var? Elektrik, doğal gaz, otomobil, akaryakıt, konut, köprü ve otoyolları hangi kefeye koyacağız?”

‘Enflasyon ve hayat pahalılığının nedeni kötü yönetiminizdir'

“Başkanlık sisteminden bu yana; köprü geçiş ücretleri %”309, otoban geçiş ücretleri %76 artarken, elektrik tarifelerindeki artış %168'e, doğal gaz tarifelerindeki artış da %196'ya ulaştı. Öyle denetlemeye, üstlerine gitmenize de gerek yok. Her işi talimatla yapan bakanlarınıza verin talimatı da vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahatlasın. Enflasyonun, hayat pahalılığının nedeni iktidarınızın kötü yönetimi ve ekonominin temel kurallarını dahi anlamamanız, anlamak istememenizdir. Bunu anlayın artık.

‘Fahiş fiyata dezenfektan satan bakanınızla da mücadele edin'

Aydemir, ayrıca eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın fahiş fiyatla dezenfektan sattığı iddiası üzerinden hükûmeti eleştirdi:

“Bu fahiş fiyat uygulamaları ile mücadelede üzerine gidilecekler listesine kendi bakanlığınıza fahiş fiyatla dezenfektan satan ve tarafınızca görevden alınan bakanınızı da ekleyin ki, en azından bu konuda samimi olduğunuzu düşünelim.”

‘Yanlış varsa muhatabı Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığıdır'

“Ekonominin temel kurallarını hiçe sayan, faiz sebep, enflasyon sonuç diyen düşüncenizin ve Merkez Bankası'na müdahalelerinizin paramızın sürekli değer kaybetmesine sebep olduğunu artık görün. Bunlar halka arz edilmiş, halkımızın da ortak olduğu şirketler. Büyük zincir marketler rekabet açısından sorun oluşturuyorlarsa bunu çözecek olan Rekabet Kurumu'dur. Bu marketlerin denetimi ise Ticaret Bakanlığı yetkisindedir. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Varsa yanlış bir uygulama inceleme ve denetlemeyi yapar ve kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri alırsınız.”

‘Borsa manipülasyonu yaptığınızın farkında mısınız?'

“Bu şirketlerimizi resmi herhangi bir tespit ve inceleme yapmadan nasıl bu kadar kolay şekilde sorumlu ve suçlu ilan edebiliyorsunuz? Bu şirketlerimize ve bu şirketlerin performansına güvenerek hisse senetlerini alan onlara ortak olan yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı zor duruma düşürdüğünüzün, borsa manipülasyonu yaptığınızın farkında mısınız?”

‘Maliyet karşısında fiyat artıranı ithalatla terbiye etmek istediniz'

Fiyatların döviz kurlarındaki yükselişin maliyetleri artırması ve tarım politikasındaki yanlışlar nedeniyle yükseldiğini söyleyen Aydemir, iktidarı üreticileri ithalatla terbiye etmekle eleştirdi:

“Olmayan tarım politikanız yüzünden bu güzel ve bereketli topraklara sahip ülkemiz artık ithalata bağımlı hale geldi. 2020'de 15 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik. Son bir yılda gübre yüzde 150, yem fiyatları yüzde 50 ve tarımsal ilaçlar yüzde 75 civarında arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nden bu yana çiftçinin kullandığı elektriğe yüzde 168 oranında zam yapıldı. Girdi fiyatları artınca tarım ürünlerinin fiyatları da arttı. Genel ekonomik politikalardaki beceriksizliğinizin yanı sıra sanayicimizi, tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı artan maliyetler karşısında çaresiz bıraktınız. Ayakta kalabilmek için fiyatları mecburen artırdıklarında ise sorunlara kalıcı çözüm üretmek yerine onları ithalatla terbiye etme yolunu seçtiniz.”

‘Bizim başarılarımız kadar kendi başarısızlıklarınızı da sahiplenin'

“DEVA kadrolarının görevde olduğu zamanlardaki başarıları sahiplenmeye çalıştığınız gibi, neden olduğunuz başarısızlıkları da sahiplenin artık. Ya da artık emaneti işinin ehli ve dürüst DEVA kadrolarına bırakın. DEVA Partisi olarak, akılcı planlama ve doğru politikalar ile üretimi artırarak, sağlıklı bir tedarik ve lojistik zinciri kurarak gıda enflasyonunu azaltıp, ülkemizin eşsiz coğrafi konumu ve iklimi ile sahip olduğu potansiyelini ortaya çıkaracağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.