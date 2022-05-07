DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt

Davutoğlu'nun üçlü ittifak önerisini değerlendiren DEVA Partili İdris Şahin, 'Parlamentoya yansıyacak güçlü bir aritmetiğin ne şekilde olacağına, bu masanın ortaklaşa yapmış olduğu çalışma sonrasında verilecek kararla karar verilmeli' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce partisinin kendi logosuyla seçime gireceğini açıklamıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Saadet, DEVA ve Gelecek Partisinin aynı siyasi gelenekten geldiğini belirterek, üçüncü bir ittifaktan bahsetmişti.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun üçüncü ittifak önerisini değerlendirdi.

“YEPYENİ BİR SİYASİ KÜLTÜR İNŞA ETTİK”

Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Şahin, "Burada aynı düşünce, aynı dünya görüşü, aynı gelenekten gelmek doğrudur. Eş zamanlı olarak bazı siyasi partiler içerisinde birlikte hareket ettik. Ama yepyeni bir siyasi kültür inşa ettik biz DEVA Partisi'nde. Partimizde toplumun çok değişik kesimlerinden isimler var. Ve parti yönetimimizle, başkanlık divanımızla farklı düşünceleri yansıtan bir yapıya sahibiz" şeklinde konuştu.

“ALTILI MASAYI TERCİH ETTİK”

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak önerisini altı parti bir araya gelmeden önce yapıldığını aktaran Şahin, "Bu düşünce altılı masaya oturmadan önce de DEVA Partisi'ne iletilmiş bir düşünceydi. Ancak biz altılı masada yarınların Türkiye'sini inşa etmenin daha kolay olabileceğini daha doğru bir yöntem olabileceğini düşünerek altılı masada tercih bulunduk" dedi.

"PARLAMENTOYA YANSIYACAK ARİTMETİĞİN NE ŞEKİLDE OLACAĞINA, ORTAKLAŞA KARAR VERİLMELİ"

Şahin, şöyle devam etti:

"Bu masaya oturduktan sonra tek başımıza DEVA Partisi değiliz. DEVA Partisi'nin organları da tek başına buna karar veremez. Çünkü o masaya otururken güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye kazandırmak için oturduk. Ve hep birlikte o masanın etrafında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayıyla, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçme iradesiyle oturduk. Dolayısıyla parlamentoya yansıyacak güçlü bir aritmetiğin ne şekilde olacağına, bu masanın ortaklaşa yapmış olduğu çalışma sonrasında verilecek kararla karar verilmeli. Bizim ferdi DEVA Partisi olarak görüş beyan etmiş olmamız, o masanın ruhuna biraz aykırılık teşkil eder."