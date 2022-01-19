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DEVA Partisi'nde ''Sezen Aksu'' istifası!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Sezen Aksu'ya destek vermesi istifayı beraberinde getirdi.

3 Dakika Önce
2022-01-19 07:20:48
DEVA Partisi'nde ''Sezen Aksu'' istifası!

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilirken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Aksu'ya destek vermişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA GETİRDİ

Babacan'ın Sezen Aksu'ya destek veren paylaşımı DEVA Parti'ne istifa getirdi. Elazığ Kovancılar'da Deva Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Ali Babacan'ın Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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''PAYLAŞIMA DUYARSIZ KALMAK İSTEMEDİK''

"Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" .

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