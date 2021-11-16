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DEVA Partisi'nde istifa: 'Artık yokum'
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DEVA Partisi'nde istifa: 'Artık yokum'

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik, 'Çok büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi'nde artık yokum' diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-16 08:22:45
DEVA Partisi'nde istifa: 'Artık yokum'

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasını Twiter hesabı üzerinden yapan Çelik kararını "Anadolu çocuklarının da il başkanı olabileceğine inandığım ve çok büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi'nde artık yokum" diyerek duyurdu.

Çelik açıklamasının devamında "İnandığım hiçbir şeyi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. İyi olan herkesin yolu açık olsun. Toplumsal muhalefetin bir parçası olmaya ve bu sorumlulukla örgütlemeyi büyütmeye katkı sunmaya devam edecek bir vatandaş olarak mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun için herhangi bir parti üyesi veya koltuk veya sıfat sahibi olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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