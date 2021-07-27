DEVA Partisi’nde 5 genel başkan yardımcısı değişti

Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi.

Genel Başkan Ali Babacan'ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantı ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu

Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal

GMYK asil üyeliğine getirilen isimler: Ahmet Burçin Yereli, Ahmet Faruk Ünsal, Ayşe Ezgi Yıldırım, Baran Deniz Bağatur ve Furkan Aydoğan.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.