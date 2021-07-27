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TIMETURK / POLİTİKA / DEVA Partisi’nde 5 genel başkan yardımcısı değişti

DEVA Partisi’nde 5 genel başkan yardımcısı değişti

Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi.

2 Saat Önce
2021-07-27 09:06:48
DEVA Partisi’nde 5 genel başkan yardımcısı değişti

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Genel Başkan Ali Babacan'ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantı ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel
Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu
Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin
Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal
GMYK asil üyeliğine getirilen isimler: Ahmet Burçin Yereli, Ahmet Faruk Ünsal, Ayşe Ezgi Yıldırım, Baran Deniz Bağatur ve Furkan Aydoğan.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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