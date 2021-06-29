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DEVA Partisi lideri Babacan: Türkiye'de ekonomik kriz pandemiden önce de vardı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 20:52:26
DEVA Partisi lideri Babacan: Türkiye'de ekonomik kriz pandemiden önce de vardı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Babacan, Gebze ilçesindeki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda zor bir dönemden geçtiğini ve krizler yaşadığını savundu.

Krizlerin çözümünün zor olmadığını belirten Babacan, "Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması zor değil. Hangi konu ve alan olursa olsun işin başına dürüst ve ehil insanları getirin, istişareyle iş yapın, ortak akıl arayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Şu anda ülkemiz pandemi döneminden çıkış aşamasına geldi. Pandeminin de getirdiği ekonomik zorlukları hepimiz yaşadık ama Türkiye'de ekonomik kriz pandemiden önce zaten vardı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tek çıkışı var, hukuk ve eğitim konusuna eğilmek." diyen Babacan, parti olarak Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını hedeflediklerini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin çözümsüz sorunu olmadığını aktararak, eylem planlarını hazırladıklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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