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DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

53 Dakika Önce
2021-07-19 14:32:18
DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Rıza Babaoğlan, istifasını yazılı açıklama ile duyurdu.

Babaoğlan'ın Twitter'dan yayımladığı açıklaması şöyle:

"Kamoyunun bilgisine

Mersin, 19 Temmuz 2021

12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.

Bugüne kadar birlikte emek harcadığımız DEVA Gönüllüsü arkadaşlarıma, memleketim Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür eder, başarılar dilerim.

Ali Rıza Babaoğlan"

Ekran Resmi 2021-07-19 14.32.11

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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