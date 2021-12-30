Destici: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ucuz siyaset

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Randevu vermeyen her kurumun önüne giderek, buradan bir siyaset geliştirmeye çalışırsanız, bence bu ucuz siyaset olur.' dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince, gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin de katılımıyla bir otelde düzenlenen 2021 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin Destici, "Bu yılın en önemli hadiselerinden birisi de Türkiye bu yıl sonuna geldiğimizde kendi aşısına kavuştu. Ben bu vesileyle bu çalışmada emeği olan başta Bakanımız olmak üzere herkesi bir kere daha tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, Hazine tarafından siyasi partilere yapılan yardımlara ilişkin, "Ekonomimiz bu kadar zordayken, vatandaş bu kadar sıkıntıdayken, Hazine bu kadar zor günlerden geçerken hiçbiri çıkıp demiyor ki ya bunu da bu sene Hazineye bırakalım. Açıklasınlar, hodri meydan bu Hazine yardımı alan partilerin şu anda kasasında kaç 100 trilyon var. Kasalarında hala yüzlerce trilyon var ve devlet şimdi bunların kasalarına 645 trilyon daha koyacak. Ocak ayının 10'una kadar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığından randevu talebinin sorulması üzerine Destici, "Randevu vermeyen her kurumun önüne giderek, buradan bir siyaset geliştirmeye çalışırsanız, bence bu ucuz siyaset olur, bunun adı ucuz siyaset olur. Bakın TÜİK Başkanı belli bir süre geçtikten sonra niye randevu vermediğini açıkladı. 'Ben kurumumu siyasete alet etmek istemiyorum, bunun için yapmadım' dedi. Bana göre de güzel bir cevap, çünkü devlet kurumlarında bu tür şeyler eğer alışkanlık haline gelirse o zaman içinden çıkılmaz bir durum alabilir." yanıtını verdi.

"Burada anormal bir durum yok ki"

BBP Genel Başkanı Destici, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Ben hala iddiamın arkasındayım, fikrimin ve düşüncemin arkasındayım. Ben EYT'lilerin bir hak kaybına uğradığını düşünüyorum. Bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü 1999'dan önce işe başlayanlarla ilgili söylüyorum, devlet işe girerken vatandaşına demiş ki seni işe alıyorum, şu kadar yıl, şu kadar gün ve prim öder çalışırsan emekli olacaksın demiş. Sonra da 99'da bir hükümet gelmiş ödeyememiş. Bakmış ki bütçe bunu karşılayamıyor, iflas. SGK kanun çıkarmış bunu değiştirmiş. Onun için bu mağduriyetin giderilmesini arzu ediyoruz. Bizim bu konuda bir çalışmamız var."

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftişe ilişkin Destici, "Pek çok belediye ile ilgili şu anda soruşturma devam ediyor. Burada anormal bir durum yok ki niye bu kadar rahatsız olunuyor, aslında anormal olan o. Bir iddia varsa ya da İçişleri Bakanlığının ve istihbaratın tespitleri varsa elbette ki İçişleri Bakanlığı bunu soruşturacak. Burada direkt belediye başkanının kendisine açılmış bir soruşturma yok. Bu işe alımlarla ilgili var. Biz daha önce de ifade ettik, şu anda İstanbul Belediyesinin ya da CHP'nin HDP ittifakıyla ve İYİ Parti ittifakıyla kazandığı belediyeleri zaten birlikte yönetiyorlar, bu açık." dedi.

Destici, CHP'li belediyelerde işten çıkarılan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı bazı işçilerin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiklerini belirterek, "Kendisi onlara randevu verdi mi? Vermedi. Demek ki randevu verilemeyebiliyormuş. Kendisi hala Hak-İş Genel Başkanı'na, Hak-İş işçilerine, o işten atılanlara randevu vermedi." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.